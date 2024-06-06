Особенно проблемной оказалась веб-версия приложения.

WhatsApp, одно из самых популярных приложений для общения, столкнулось с серьезной проблемой: его аккаунты можно взломать. Эксперты говорят, что злоумышленникам не нужно много усилий, чтобы получить доступ к вашим личным сообщениям и информации. Особенно это касается веб-версии WhatsApp, где безопасность, похоже, не на высоте.

Чтобы взломать аккаунт, мошенникам достаточно заставить пользователя кликнуть на подозрительную ссылку, открыть зараженное видео. Часто хватает даже авторизации аккаунта на новом устройстве. После этого злоумышленники могут легко получить доступ ко всей личной информации, хранящейся в аккаунте.

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Но на этом возможности мошенников не заканчиваются. Они также активно используют WhatsApp для различных махинаций, включая звонки и сообщения от имени ваших близких или даже государственных структур. Цель таких действий – обмануть вас и заставить перевести деньги или предоставить конфиденциальную информацию.

Чтобы защитить себя, эксперты советуют быть очень осторожными с неизвестными ссылками, сообщениями и звонками. Лучше всего вообще избегать их. Также не рекомендуется хранить важную информацию прямо в телефоне, чтобы в случае взлома мошенники не смогли ее использовать.