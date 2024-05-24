Ford начал предлагать 0% APR на 48 месяцев при покупке Mustang Mach-E 2024 года в отдельных штатах США до 8 июля.

Ford принял решение улучшить условия покупки своего электромобиля Mustang Mach-E 2024 года в некоторых штатах США, предлагая нулевую процентную ставку. Акция, которая будет действовать до 8 июля, позволяет приобрести новый электромобиль без переплаты сроком на 48 месяцев. Такая же процентная ставка уже действует на модели 2023 года.

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Акция распространяется на жителей таких штатов, как Вашингтон, Техас, Орегон, Аризона, Калифорния, Флорида, Мичиган и Колорадо. В остальных штатах условия финансирования тоже улучшились: ставка за 48 месяцев снижена до 1,9% с предыдущих 2,9%.

Это предложение от Ford идет в ногу с текущими тенденциями на рынке электромобилей в США, где производители активно соревнуются за покупателей, предлагая всё более привлекательные условия. Например, Tesla недавно предложила ставку в 0,99% APR для заказов Model Y, оформленных до конца мая.