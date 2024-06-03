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g1tarist
Компания Ford придумала быстрый способ смены батарей электрокаров
Такой большой док-станции вы еще не видели.

Ford придумала новый способ быстро менять батареи в электромобилях. Вместо того чтобы вытаскивать тяжелые батареи снизу машины, они предложили использовать специальные станции, которые сами справятся с этой задачей, используя мощность автомобиля. Это значит, что водители смогут легко заменить только те батареи, которые нуждаются в этом, не трогая остальные.

Эта идея от Ford может сделать использование электромобилей еще удобнее. Ведь одна из главных проблем сейчас – долгое время на зарядку. С новой системой, предложенной Ford, водители смогут быстро "подзарядить" свои машины, просто заменив батарею на станции. Эти станции, кроме того, могут служить и зарядными пунктами.

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Такая технология уже пробует себя в мире. Например, в Китае компания Nio установила много таких станций и даже планирует расшириться в Европу. В США тоже есть подобные начинания. Стартап Ample разработал свою систему замены батарей, и автопроизводитель Stellantis уже договорился о тестировании этой системы на своих машинах Fiat 500e нового поколения.

Таким образом, идея Ford может сделать процесс зарядки быстрее и удобнее.

#ford
Источник: 32cars.ru
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