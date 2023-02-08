Журналисты сетевого издания Twisted Voxel проявили должную внимательность и смогли выудить новую информацию о перезапуске Fable, с момента анонса которого ничего нового не было известно.
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Речь пойдёт о профиле продюсера Playground Games Виджая Гилла на LinkedIn — кажется, проект уже находится в играбельном состоянии. Так, в профиле прописано, что Виджай занимается «подготовкой и проведением регулярных игровых прохождений Fable и обзором сборок с ключевыми заинтересованными сторонами».
Что до самой Fable, то её перезапуск был анонсирован в 2020 году, а сама разработка проекта ведётся, по некоторым данным, аж с 2017 года. Фил Спенсер ещё в 2021 году намекал, что релиз Fable может состояться в 2023-м или 2024-м, но с тех самых пор никакой новой информации не поступало.
Остаётся только ждать свежих подробностей и видероликов. Может быть, одна из будущих трансляций на канале Xbox посвятят именно Fable.