Что поделать.

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

Журналисты сетевого издания Twisted Voxel проявили должную внимательность и смогли выудить новую информацию о перезапуске Fable, с момента анонса которого ничего нового не было известно.

реклама

Речь пойдёт о профиле продюсера Playground Games Виджая Гилла на LinkedIn — кажется, проект уже находится в играбельном состоянии. Так, в профиле прописано, что Виджай занимается «подготовкой и проведением регулярных игровых прохождений Fable и обзором сборок с ключевыми заинтересованными сторонами».

Что до самой Fable, то её перезапуск был анонсирован в 2020 году, а сама разработка проекта ведётся, по некоторым данным, аж с 2017 года. Фил Спенсер ещё в 2021 году намекал, что релиз Fable может состояться в 2023-м или 2024-м, но с тех самых пор никакой новой информации не поступало.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Остаётся только ждать свежих подробностей и видероликов. Может быть, одна из будущих трансляций на канале Xbox посвятят именно Fable.