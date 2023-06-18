Настолько графика игры была неправдоподобно красивая.

Playground Games планирует выпустить Fable в этом году. Xbox Games Showcase отметилась большим количеством трейлеров на будущие игровые релизы. Одним из трейлеров был посвящен Fable. Графика и освещение были настолько потрясающими, что игроки обвинили студию в подделке трейлера, объяснив это тем, что кадры записанной с консоли игры были подменены. Сами же разработчики обрадовались обвинениям во лжи и приняли реакцию игроков за комплимент.

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Своей реакцией к негативным высказываниям игроков решил поделиться художник по свету Лукас Кельц. Он утверждает, что графика в игре получилась просто потрясающей - не удивительно, что игроки обвинили компанию во лжи. Он уверяет, что игра будет выглядеть также, как и в трейлере.

Разработка Fable длится уже длительное время. Это следствие того, что Xbox Games Series объединяет усилия множества команд для достижения лучшего технического результата в играх. Разработка для старых консолей завершилась недавно. Теперь все усилия направлены на разработку новых игра и их поддержку. Не все игроки знали об этой новости, а графика в Fable вызвала у них одновременно восхищение и недоверие. Из этого следует и такая негативная реакция от множества игроков. Критика стала только бальзамом на душу для руководителей проекта.

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В данный момент дата релиза остается не объявленной. Известно лишь то, что игра выйдет в 2023-м году. Но для многих геймеров и поклонников серии Fable даже такая незначительная новость стала хорошей.