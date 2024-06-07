Redmi A3x получил изящный дизайн с пластиковым корпусом и закругленными углами. Он доступен в трех цветах: синем, черном и пурпурном.

Сегодня компания Xiaomi представила Redmi A3x, новейший смартфон начального уровня в своей популярной линейке Redmi A. Redmi A3x предлагает сочетание доступной цены, надежной производительности и впечатляющих функций.

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Redmi A3x имеет изящный дизайн с пластиковым корпусом и закругленными углами. Смартфон доступен в трех цветах: синем, черном и пурпурном.

6,71-дюймовый ЖК-дисплей телефона имеет разрешение 1650x720 пикселей и частоту обновления 90 Гц. Яркость дисплея достигает 500 кд/м², обеспечивая четкое и яркое изображение даже при ярком солнечном свете. Каплевидный вырез в верхней части дисплея вмещает 5-мегапиксельную фронтальную камеру для селфи и видеозвонков.

Redmi A3x оснащен восьмиядерным процессором Unisoc T603, который обеспечивает надежную производительность для повседневных задач, таких как просмотр веб-страниц, социальные сети и потоковая передача видео. Процессор работает в паре с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти.

Несмотря на свою бюджетную цену, Redmi A3x оснащен неплохой системой камер. На задней панели расположена 8-мегапиксельная основная камера и вспомогательный сенсор.

Redmi A3x питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч, что обеспечивает длительное время автономной работы даже при интенсивном использовании. Телефон также поддерживает расширение памяти с помощью карты MicroSD, что позволяет пользователям легко увеличить объем хранилища.

Redmi A3x будет доступен в Индии по цене всего 8999 рупий (около 115 долларов). Телефон поступит в продажу 10 июня через Flipkart и официальный сайт Xiaomi.