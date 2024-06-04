Обойтись без аккаунта Microsoft в Windows 11 теперь стало сложнее

Прежде чем начать работать на компьютере с системой Windows 11, необходимо ввести адрес электронной почты, который связан с учётной записью Microsoft. Если этого не сделать, потребуется создать новый адрес, прежде чем можно будет начать работать с системой.

Прежде можно было обходить это требование, введя любой адрес электронной почты и пароль. В итоге можно было переходить к созданию локальной учётной записи и обходиться без аккаунта Microsoft.

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Многие так и поступали, поскольку локальный аккаунт даёт больший контроль над персональными данными и обеспечивает повышенную конфиденциальность. При этом без учётной записи Microsoft не работает некоторая функциональность и синхронизация.

Теперь стало известно, что обходной манёвр больше не работает и Microsoft закрыла эту лазейку. Если не ввести связанный с аккаунтом Microsoft адрес электронной почты, завершить настройку системы не получится. Раньше можно было отключить компьютер от интернета перед созданием учётной записи, но теперь не срабатывает и это.

Правда, есть ещё другие методы обходиться без аккаунта Microsoft. Если в процессе настройки в окне командной строки ввести команду OOBE\BYPASSNRO, можно будет обойти подключение к интернету и связывание с аккаунтом Microsoft. Неизвестно, не закроют ли разработчики и этот вариант.