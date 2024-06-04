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Niko4123
Microsoft начинает новую кампанию по принуждению пользователей Windows 10 к обновлению
Согласно данным Windows Latest.

На сайте есть пара скриншотов новых полноэкранных предупреждений об обновлении. Одну из них под названием "Новое путешествие с Windows" мы видели раньше, но она не получила широкого распространения. Другое уведомление "Время обновления" кажется новым.

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Оба баннера предупреждают пользователей об окончании поддержки 14 октября 2025 года, призывая их перейти на последнюю версию ОС. Однако предупреждения появляются на всех компьютерах с Windows, независимо от их совместимости с Windows 11. Microsoft пошла на спорный шаг, потребовав более новые процессоры и модуль TPM 2.0 для Windows 11, что не позволяет многим выполнить обновление, даже если они этого захотят. Это может усложнить ситуацию для Microsoft по мере приближения крайнего срока.

Ситуация может быть даже хуже, чем предполагают данные Steam. Геймеры скорее всего разбираются в технических вопросах и имеют системы, способные работать с новой ОС. Целью Statcounter является составление таблицы общего использования, и он показывает, что Windows 10 используется более чем на 68% ПК по сравнению с всего лишь 27,6% для Windows 11. И эти цифры почти не изменились с прошлого года. Многие пользователи Microsoft могут потерять доступ к важным обновлениям безопасности через 16 месяцев.

В течение нескольких лет казалось, что Windows 10 станет последней отдельной версией Windows, поскольку Microsoft была занята внедрением новых функций в эту ОС. Однако появление Windows 11 поставило компанию перед проблемой, поскольку она пытается прекратить поддержку ОС, выпущенной почти десять лет назад. Эти прошлые решения могут превратить Windows 10 в очередное фиаско в духе XP. Microsoft несколько раз пыталась прекратить поддержку XP, но отодвигала сроки, поскольку было слишком много активных систем. Windows 10 может в конечном итоге преследовать Microsoft еще дольше.

#microsoft #windows 10
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