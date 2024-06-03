Gigabyte анонсирует материнские платы AORUS Tachyon, AORUS Master, AORUS Ultra, AORUS ELITE, AERO G

Компания Gigabyte представила новые материнские платы на чипсетах Intel Z890. Эти платы входят в состав линеек AORUS Tachyon, AORUS Master, AORUS Ultra, AORUS ELITE, AERO G 1 и поддерживают процессоры Intel Arrow Lake. Анонс состоялся на выставке Computex.

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Всего было представлено как минимум пять материнских плат на чипсете Z890 под сокет LGA 1851. Процессоры для них должны быть выпущены лишь в последнем квартале года, но производители материнских плат уже готовы к этому.

Модель Z890 AORUS Tachyon ICE имеет два слота DDR5 DIMM и функции для оверклокеров. Плата выполнена в белом цвете и обладает съёмной панелью, под которой располагается логотип AORUS. Имеется четыре слота PCIe Gen 5 M.2 и два PCIe Gen 5.0 x16. Питание осуществляется от двойного 8-контактного разъёма.

Далее идёт плата Gigabyte Z890 AORUS Master в чёрно-серебристой расцветке, напоминая прежнюю модель Z790 Master с новым Z890 PCH. Здесь имеется крупный радиатор Gen 5 M.2 SSD и поддержка памяти более DDR5-9000. На плате располагаются три разъёма PCIe Gen 5.0 x16 и три слота M.2. Поддерживаются Wi-Fi 7 и Thunderbolt 4.

Есть плата формата Mini-ITX на чипсете Z890. Это модель Z890I AORUS Ultra с двумя слотами DDR5 DIMM, крупным радиатором под SSD Gen 5.0 M.2 и тепловыми трубками. Сзади есть ещё один слот M.2, доступен также PCIe 5.0 x16.

Среди других плат можно назвать AORUS ELITE WIFI7, AORUS ELITE X ICE и AERO G. Производитель не называется цены на них, но вряд ли они будут серьёзно отличаться от стоимости плат предыдущего поколения.