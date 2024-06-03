Начало продаж первых моделей в июле.

AMD представила на Computex 2024 следующее поколение настольных процессоров Ryzen 9000 с ядрами на базе микроархитектуры Zen 5, сообщает AnandTech. Стартовая линейка насчитывает четыре процессора, включая флагманскую 16-ядерную модель Ryzen 9 9950X с пиковой частотой 5,7 ГГц. Другие процессоры предлагают 12, 8 и 6 ядер. Все модели поддерживают SMT и имеют индекс X, указывающий на разблокированный множитель, более высокий TDP и частоты.

Источник изображения: AMD. AnandTech

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AMD заявила, что в среднем IPC новой микроархитектуры Zen 5 вырос на 16%, затем продемонстрировав результаты внутреннего сравнения Ryzen 9 9950X с Intel Core i9-14900K. Новый настольный флагман AMD на 7% быстрее в Procyon Office, на 10% в Puget Photoshop и на 21% в многопотоке Cinebench R24, а в Handbrake и Blender преимущество достигает 55…56%. В играх система с Ryzen 9 9950X оказалась на 4% лучше в Borderlands 3, на 6 % в Hitman 3, на 13% в Cyberpunk 2077. Кроме того, преимущество в 16…17% было достигнуто в F1 2023 и Dota 2, а в Horizon Zero Dawn отрыв увеличился до 23%.

Источник изображения: AMD. AnandTech

Согласно источникам AnandTech, AMD использует технологию TSMC N4 для производства своих настольных процессоров Ryzen 9000, а также аналогичный или даже идентичный кристалл ввода-вывода IOD на базе 6-нм техпроцесса TSMC N6 — эта информация официально не подтверждена. Как и в предыдущих поколениях процессоров Ryzen, процессоры состоят из большого кристалла IOD, одного или двух кристаллов с ядрами CCD. Каждый CCD снова содержит 8 ядер.

Источник изображения: AMD. AnandTech

На выставке Computex представители AMD лишь кратко затронули основные архитектурные улучшения Zen 5 относительно Zen 4:

улучшенный предсказатель ветвлений

повышение пропускной способности благодаря более широким конвейерам и SIMD

увеличение размера окна команд с нарушением порядка, что обеспечивает больший параллелизм и лучшую обработку нескольких инструкций в конвейере одновременно

повышение пропускной способности кэш-памяти от L2 до L1, что должно обеспечить более быструю передачу данных в отдельных ядрах

в Zen 5 реализован полный 512-битный SIMD для обработки инструкций AVX-512, что улучшит производительность искусственного интеллекта

Источник изображения: AMD. AnandTech

Наряду с серией процессоров AMD Ryzen 9000 появится пара новых высокопроизводительных чипсетов: X870E (Extreme) и обычный X870. Официально многие подробности не раскрыты, тем не менее, сообщается, что платы X870E и X870 должны оснащаться портами USB 4.0, Wi-Fi 7 и поддерживать PCIe 5.0 как для дискретной видеокарты, так и для NVMe накопителя. Кроме этого, ожидается поддержка профилей памяти AMD EXPO с более высокой скоростью, чем в предыдущих поколениях. При этом Ryzen 9000 полностью совместимы с существующими платами серии 600. AMD подтвердила, что новые чипсеты не основаны на новом кремнии: компания использует тот же контроллер Promontory 21, что и в чипсетах X670/B650.

Источник изображения: AMD. AnandTech

Начало продаж первых процессоров ожидается в июле. Цены названы не были.