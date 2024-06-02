Настольные процессоры AMD серии Ryzen 9000 будут иметь такое же количество ядер и потоков, как и предшествующие линейки и TDP до 170 Вт.

Есть информация, что AMD намеревается выпустить четыре процессора Zen 5 с числом ядер от 6 до 16. Флагманский Ryzen 9 9950x будет 16-ядерным / 32-поточным, за ним последуют Ryzen 9 9900x с 12 ядрами / 24 потоками, Ryzen 7 9700x с 8 ядрами / 16 потоками и Ryzen 5 9600 с 6 ядрами / 12 потоками. TDP варьируется от 65 Вт для 9600 до 170 Вт для 9950x.

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Внутренний документ от производителя материнских плат Gigabyte, по-видимому, раскрывает информацию о готовящихся к выпуску настольных процессорах AMD серии Ryzen 9000 под кодовым названием "Granite Ridge". Если утечка является подлинной - что можно будет узнать через несколько дней на Computex 2024, - можно ожидать значительного увеличения производительности.

Эти новые процессоры Ryzen 9000 будут изготовлены с использованием передовой 4-нм технологии EUV от TSMC, что будет улучшением по сравнению с текущими процессорами Zen 4, использующими 5-нм технологию.

Более мелкие транзисторы обычно обеспечивают более высокую тактовую частоту и лучшую эффективность. AMD использует технологию 4-нм узла от TSMC для новых чипов, так как сотрудничество с TSMC позволило достичь успеха с мобильными чипами Phoenix и Hawk Point. Поэтому применение этого процесса для новых чипов выглядит логичным.

Серия Ryzen 9000 будет представлена совершенно новой микроархитектурой Zen 5, что должно принести существенные улучшения в IPC и энергоэффективность. По данным бенчмарков, опубликованным в апреле, ядра Zen 5 могут быть более чем на 40 процентов быстрее, чем Zen 4, что значительно улучшит чипы следующего поколения.

AMD, по-видимому, придерживается своего подхода к проектированию "микросхем", используя микросхемы с несколькими компактными ядрами (CCD) вместо монолитной матрицы. Каждый процессор может иметь до восьми ядер в CCD, позволяя создавать конфигурации от 6 до 16 ядер.

Слухи указывают на то, что вместо создания новой матрицы ввода-вывода AMD, скорее всего, повторно использует 6-нм, применяемую в процессорах предыдущего поколения. Этот CIOD объединяет графический процессор на базе RDNA 2 с двумя вычислительными блоками, контроллером памяти DDR5, корневым комплексом PCIe 5.0 и другими функциями SoC.

Источники также говорят, что серия Ryzen 9000 может поддерживать скорость оперативной памяти DDR5, превышающую 6000 МГц, что позволит полностью раскрыть потенциал производительности. AMD рассматривает DDR5-6000 как оптимальную память для Raphael.