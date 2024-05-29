Начало продаж PlayStation 5 Pro могло быть перенесено в ожидании крупных игр

Согласно последней информации, обновлённый вариант игровой консоли PlayStation 5 Pro мог бы поступить в продажу ещё в 2023 году. Этого не произошло, поскольку производитель решил подождать релиза ряда крупных игр, чтобы мотивировать покупать новую консоль.

Об этом рассказали в подкасте Broken Silicon. В какой-то момент Sony вообще рассматривала возможность не выпускать это промежуточное обновление. В итоге она продолжила работать над устройством и разработка была завершена уже в прошлом году.

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Одной из крупных игр, которые могут привлечь внимание к новой консоли, является Grand Theft Auto 6. Она будет представлена только на консолях нынешнего поколения, а популярность этой франшизы такова, что покупать эту игру будут много. Сама Sony в этом году не выпустит ни одной крупной игры собственной разработки.

Про обновлённую консоль пока известно мало. Процессор должен стать чуть лучше, в результате чего уровень в 40 кадров/c будет поддерживаться более стабильно. Также игры станут привлекательнее благодаря использованию динамического масштабирования разрешения, поскольку графический процессор должен оказаться быстрее на 45%. Будет поддерживаться масштабирование PlayStation Super Spectral Resolution, что должно в конечном счёте принести разрешение 8K и улучшенную производительность трассировки лучей.