Находится ли какой-то из них в разработке, неизвестно.

Недавнее двухминутное видео Sony вызвало большой резонанс в сети, поскольку в нем кратко показан концепт контроллера PlayStation, кардинально отличающийся от традиционного дизайна геймпадов. В ролике показан целый ряд футуристических гаджетов, включая прозрачные смартфоны, гладкие AR-очки и летающий беспилотник, рисуя яркую картину технологического будущего.

Центральное место в интриге ролика занимает авангардный игровой контроллер, который напоминает светящийся кольцевой фонарь с двумя рукоятками и аналоговыми стиками для больших пальцев. В этой конструкции сохранились такие важные элементы, как лицевые кнопки и панель направления, но при этом заметно не хватает средней части, что приводит к отсутствию тачпада и знаковых кнопок PlayStation: квадрата, круга, треугольника и креста.

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Кроме того, в ролике показан изогнутый экран, парящий над концептуальным контроллером и отображающий игровые кадры, которые кажутся голографической проекцией.

Это видео является частью инициативы Sony Creative Entertainment Vision и было представлено на ежегодной корпоративной встрече инвесторов на этой неделе. В нем рассказывается о футуристичных стремлениях Sony относительно будущего гейминга и о том, где компания хочет оказаться в следующем десятилетии.

Хотя пока неясно, находятся ли какие-либо из этих гаджетов в разработке, компания подчеркивает, что представленные устройства не имеют прямого отношения к каким-либо существующим продуктам или услугам Sony.