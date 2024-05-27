В iOS 18 возможности ИИ будут увеличены

Согласно последним слухам, операционная система iOS 18 принесёт на аппараты iPhone многочисленные изменения. В первую очередь это относится к возможностям настроек внешнего вида и генеративному искусственному интеллекту. Последняя утечка рассказала об этом более подробно.

В очередном новостном бюллетене Power On инсайдер Марк Гурман рассказал, что в iOS 18 будут расширены возможности по настройке домашнего экрана. Можно будет менять цвет каждого приложения и перемещать их на любое место на экране. На Android подобная возможность предлагается уже давно.

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На iOS 17 сейчас на главный экран можно добавлять лишь виджеты и менять расположение иконок приложений. Нельзя задействовать пустые места и сетку на экране и вносить изменения во внешний вид иконок.

Также в iOS 18 будет больше внимания уделяется генеративному ИИ. Может быть улучшен голосовой помощник Siri. В результате диалоги станут более естественными и он научится выполнять более сложные задачи.

Также в системе может появиться ретуширование фотографий, умные ответы в электронных письмах и сообщениях, возможность создавать смайлы и обои, поиск на основе ИИ. Возможности ИИ Apple обеспечит новыми облачными серверами на процессорах M2 Ultra. Некоторые из новых возможностей могут появиться только на смартфонах следующего поколения iPhone 16 и iPhone 16 Plus на процессорах A18.

10 июня начнётся конференция разработчиков Apple WWDC 2024, где будут представлены операционные системы iOS 18 (iPadOS 18), watchOS, macOS и tvOS.