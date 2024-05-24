Ожидается, что iPhone 16 Pro Max будет иметь обновленные 48-мегапиксельные основную и ультраширокую камеры, что создаст разрыв с моделью iPhone 16 Pro

Согласно утечке информации, следующая модель iPhone, iPhone 16 Pro Max, будет иметь обновленные камеры с разрешением 48 Мп. Ранее стало известно о том, что iPhone 16 Pro Max будет иметь больший размер экрана и новые функции, связанные с искусственным интеллектом. Теперь получена информация, что устройство будет оснащено новыми основной и сверхширокоугольной камерами с разрешением 48 Мп, что позволит улучшить качество съемки в условиях низкой освещенности.

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В прошлом году также появились слухи о том, что компания Apple планирует сократить разрыв в камерах между моделями iPhone 16 Pro и Pro Max. Ожидается, что обе версии Pro будут оснащены 48-мегапиксельными сверхширокоугольными объективами.

Вместе с обновленными камерами iPhone 16 Pro Max, ожидается, что эта модель будет выпущена в сентябре этого года и будет иметь новые внутренние компоненты, включая процессоры A18 и A18 Pro. Кроме того, эти устройства будут специально адаптированы для работы с будущими функциями искусственного интеллекта компании Apple в iOS 18.

Пока нет достаточно информации, чтобы подтвердить, что модель iPhone 16 Pro также будет обновлена до 48 Мп разрешения. Возможно, Apple реализует это обновление только в модели iPhone 16 Pro Max. Ожидается, что в будущем Apple переведет все камеры моделей iPhone 17 Pro на 48 Мп разрешение, включая телеобъективы.