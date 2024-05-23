На рынке Android-планшетов пополнение

В четверг китайский бренд Poco представил первый для себя планшет с простым названием Poco Pad. Наряду с ним были анонсированы смартфоны Poco F6 и F6 Pro.

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Poco Pad не относится к устройствам премиального уровня. Он работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 средней ценовой категории, у него 8 ГБ памяти и хранилище 256 ГБ. Можно поставить карты памяти вместимостью до 1,5 ТБ. Экран здесь LCD размером 12,1 дюйма с разрешением 2650 х 1600, частотой 120 Гц и соотношением сторон 16:10. При просмотре контента HDR максимальная яркость достигает 600 нит. Для защиты используется стекло Gorilla Glass 3.

Среди других характеристик аккумулятор ёмкостью 10000 мАч и зарядка мощностью 33 Вт. Разрешение основной камеры составляет 8 Мп. Поддерживается съёмка видео 1080p 30 кадров/с спереди и сзади. Дополнительно можно приобрести стилус, чехол и клавиатуру.

В каждом углу корпуса располагается по динамику. Устройства весит 571 г и предлагается в сером и синем цветовых вариантах.

Планшет работает на Android 14 с оболочкой HyperOS. Как долго он будет получать программную поддержку, не сообщается.

Стоимость устройства составляет $329, чехол-клавиатура стоит $79, стилус $59.