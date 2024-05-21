Обновление HyperOS с Android 14 теперь доступно для POCO F4 и POCO F4 GT в Европе с версией прошивки OS1.0.1.0.ULMEUXM

Компания Xiaomi обещала, что как можно скорее обновит подавляющее большинство своих телефонов, как самых новых, так и тех, которые уже несколько лет находятся на рынке, на новую операционную систему Android HyperOS. И хорошим доказательством того, что китайский гигант выполняет свое обещание, стало то, что несколько недель назад Xiaomi Mi 10, флагман компании 2010 года, начал получать обновление HyperOS с Android 13.

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Но это будет не единственный старый телефон Xiaomi, который получит обновление в ближайшее время: китайская компания уже начала распространять обновление HyperOS с Android 14 на два своих самых продаваемых телефона двухлетней давности - POCO F4 и POCO F4 GT.

Как стало известно из Telegram-канала MIUIes, компания Xiaomi начала выпуск HyperOS версии 1.0.1.0, основанной на Android 14, для POCO F4 и POCO F4 GT в странах Европейского союза.

Это новое обновление Android поставляется на эти 2 телефона под брендом POCO с европейским ROM, который обозначен номером версии OS1.0.1.1.0.ULMEUXM.

Кроме того, новая прошивка поставляется с последним патчем безопасности Android и включает все новые функции Android 12, в том числе новые возможности настройки, такие как генератор обоев на основе искусственного интеллекта, новое управление разрешениями и новая панель конфиденциальности, с помощью которой вы можете проверить, передает ли приложение данные о вашем местоположении третьим лицам.

Это обновление также привносит в POCO F4 и POCO F4 GT все улучшения HyperOS, такие как полностью переработанный интерфейс с новыми пакетами иконок, более настраиваемый экран блокировки и новый центр управления, несколько функций, улучшающих плавность и производительность телефона, а также ряд инструментов на основе искусственного интеллекта, которые позволят вам, например, удалять объекты или людей с изображения.

Обновление HyperOS с Android 14 для POCO F4 и POCO F4 GT уже доступно для европейских тестеров, участвующих в программе Mi Pilot, и ожидается, что остальные пользователи получат его через OTA в ближайшее время.