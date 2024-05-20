Опубликован тизер аппарата Poco F6 Pro

На этой неделе состоится международный анонс смартфона Poco F6 Pro. В преддверии этого события был публикован постер, где устройство сравнивается с флагманским смартфоном Samsung последнего поколения. Точнее говоря, сравнение ведётся с моделью Galaxy S24+.

Линейка аппаратов Poco F6 Pro будет представлена 23 мая. Вместе с ними будет представлен первый планшет этого производителя Poco Pad. Чтобы подогреть интерес публики к данному мероприятию, китайская компания решила воспользоваться популярностью флагманских смартфонов Samsung. По мнению бренда, F6 Pro не будет иметь конкурентов в своей ценовой категории.

реклама

Galaxy S24+ работает на процессоре Samsung Exynos 2400, тогда как китайский аппарат на Snapdragon 8 Gen 2. Он поддерживает проводную зарядку мощностью 120 Вт против только 45 Вт на смартфоне Samsung. Последний обладает экраном QHD+ 120 Гц Dynamic AMOLED 2X 2600 нит. Смартфон Poco не уступает и здесь со своим экраном AMOLED WQHD+ 120 Гц с пиковой яркостью 4000 нит. Ёмкость аккумулятора у Poco составляет 5000 мАч против 4900 мАч у модели Samsung.

F6 Pro получил металлическую рамку против алюминиевой у смартфона южнокорейской компании. У обоих аппаратов три задние камеры с основной 50 Мп с оптической стабилизацией изображения. Главное же отличие может быть в цене. Galaxy S24+ стоит от $999 до $1199. Poco F6 Pro будет представлен в трёх конфигурациях и даже старшая из них 16 ГБ/1 ТБ будет не дороже $1000.