Poco F6 Pro будет представлен 23 мая

Хотя до официального появления смартфона Poco F6 Pro ещё остаётся несколько дней, в интернете уже доступно видео распаковки этого устройства. Благодаря ему можно познакомиться с внешним видом аппарата и его характеристиками.

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Видео появилось в сервисе Dailymotion и демонстрирует чёрный цветовой вариант устройства. Сзади можно увидеть прямоугольный выступ камер. Внутри этого выступа располагаются три объектива и вспышка. Основная камера должна иметь разрешение 50 Мп и оптическую стабилизацию изображения.

Выступ камеры получил глянцевое покрытие, тогда как вся остальная задняя сторона матовая. Поверхность плоская с небольшими изогнутыми краями, дизайн алюминиевых рамок сбоку тоже плоский. Таким же является и экран с вырезом для камеры по центру.

Речь идёт о дисплее AMOLED с разрешением WQHD+ и частотой 120 Гц. Устройство работает на флагманском процессоре предпоследнего поколения Snapdragon 8 Gen 2. Поверх Android установлена программная оболочка Poco HyperOS и поддерживается зарядка мощностью 120 Вт. Соответствующий зарядный адаптер входит в комплект поставки. Ещё в коробке есть инструмент для извлечения SIM-карты и чехол для смартфона.

Данная модель является переименованным аппаратом Redmi K70, предназначаясь для международных продаж. На Amazon конфигурация 16 ГБ / 1 ТБ стоит 620 евро.