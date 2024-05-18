Рынок электромобилей ждут непростые времена

В первом квартале нынешнего года автопроизводители хорошо заработали на продаже электромобилей. Они выросли на 18% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Это неплохой результат, но будущее выглядит неопределённым.

Отсчёт фирмы Counterpoint показал, что главным драйвером роста оказались подключаемые гибридные электромобили (PHEV). В них помимо аккумулятора есть и традиционный двигатель внутреннего сгорания. Продажи таких машин увеличились на 46% за год, поскольку здесь относительно низкие первоначальные затраты и возможности ездить на бензине на дальние расстояния.

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Продажи чистых электромобилей (BEVs) выросли на более скромное значение в 7% за год. Спрос на них постепенно ослабевает, поскольку первая волна желающих такими автомобилями уже обзавелась, а остальные пока не могут себе их позволить из-за высоких цен или отсутствия развитой инфраструктуры у себя в стране.

Замедление темпов роста продаж беспокоит производителей, уже успевших вложить миллиарды долларов в разработку электромобилей следующего поколения. Эти инвестиции далеко не всегда окупаются и многие автопроизводители теряют на каждом продаваемым электромобиле, поэтому они всеми способами ищут способы уменьшить производственные расходы.

Не далее как в апреле об убытке от продажи электромобилей в первом квартале в размере $1,3 млрд заявила компания Ford. Она выпустила всего 10000 электромобилей, то есть каждый из них принес убыток в размере $132000. В результате Ford и другие компании сокращают свои планы по выпуску новых электромобилей и переходят на более прибыльные PHEV.

Рынок электромобилей по большей части зависит от Китая, где за квартал продажи увеличились на 28%. На долю этой страны приходится свыше половины продаж электромобилей во всём мире. В США рост был всего 2%, из-за высоких цен и нестабильной экономики покупатели не торопятся в магазины.

Среди автопроизводителей компания BYD провела квартал достаточно успешно, увеличив продажи электромобилей на 13% и занимая почти треть рынка PHEV. Китайский производитель экспортировал за квартал почти 100000 электромобилей, рост за год составил 152%.

У Tesla, которая у многих ассоциируется с электромобилями в первую очередь, спад продаж был равен 9%, хотя её доля рынка составляет 19%. Она активно снижает цены и недавно провела ряд крупных сокращений персонала. Уволенными оказались около 10% сотрудников по всему миру.