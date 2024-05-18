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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
К созданию недорогих электромобилей Volkswagen и Renault отныне пойдут порознь
Сотрудничество не состоялось.

Создание недорогого массового автомобиля само по себе является нетривиальной экономической задачей, а в случае с электромобилями всё усугубляют высокие затраты на тяговые батареи, которые не должны обеспечивать слишком малый запас хода, чтобы отпугнуть потенциальных покупателей. В таких условиях автопроизводители часто прибегают к кооперации между несколькими компаниями, и рынок электромобилей не является исключением. В прошлом году, как напоминает Electrek, Volkswagen и Renault намеревались объединить усилия по созданию недорогих электромобилей — стоимостью в районе 20 000 евро.

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Источник изображения: Volkswagen

В случае с Renault на звание такого электромобиля претендовал напоминающий Twingo электрический хэтчбек Legend, а Volkswagen уже давно разрабатывает на собственной платформе электромобили ID.2 и ID.1, которые призваны уложиться в ценовой диапазон до 25 000 и 20 000 евро соответственно. Агентство Reuters в конце этой недели сообщило, что немецкий автопроизводитель решил двигаться в этом направлении самостоятельно, отказавшись он намерений по сотрудничеству с Renault. Электрический аналог Twingo французский автопроизводитель продолжит разрабатывать своими силами, рассчитывая вывести его на рынок в 2026 году. Volkswagen также собирается предложить клиентам недорогой электромобиль. При этом Renault не отказывается от идеи сотрудничества с кем-то из автопроизводителей в целом.

#электромобили #volkswagen #renault #сотрудничество #volkswagen id 2 ev
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