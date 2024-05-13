Общие убытки компании Ford за первый квартал 2024 года превысили 1,3 млрд долларов.

За последние несколько лет целый ряд автопроизводителей расширили ассортимент своей продукции, выпустив новые модели электрокаров, но в связи с падением интереса к данной категории автомобилей со стороны покупателей некоторые игроки на рынке электромобилей столкнулись с определёнными проблемами — в материале издания Bloomberg говорится, что компания Ford также испытывает подобные трудности, что приводит к изменению её стратегии, пишет сайт NotebookCheck.

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Источник фото: Ford

По информации источников в отрасли, компания Ford снижает объёмы заказов на производство аккумуляторных батарей у своих партнёров, что, судя по всему, было вызвано падением спроса на электромобили.

Данная новость появилась на фоне публикации ежеквартального финансового отчёта компании, который указал на серьёзные проблемы автоконцерна — несмотря на увеличение объёма продаж электромобилей Ford, в первом квартале текущего года подразделение Model E, входящее в состав автопроизводителя и занимающееся созданием электрокаров, понесло убытки в размере 1.3 миллиарда долларов, то есть около 130 тысяч долларов на каждый из 10 тысяч электромобилей, проданных в первые три месяца текущего года.

Учитывая прошлогодний финансовый отчёт, согласно которому компания теряла около 58 тысяч на один реализованный электрокар, убытки подразделения Model E выросли более чем в два раза.

Растущая конкуренция со стороны китайских брендов, таких как BYD, предлагающих более доступные модели электромобилей, и агрессивная стратегия американского гиганта Tesla заставляет Ford искать новые пути развития, предполагающие выпуск компактных электрокаров по более приемлемым для потребителей ценам.