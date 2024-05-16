Автопроизводитель Honda уменьшит расходы на закупку аккумуляторов более чем на 20% и производственные расходы на 35%.

Компания Honda объявила о том, что вложит примерно $65 млрд в разработку электромобилей до 2030 года. Это вдвое превосходит взятые компанией два года назад обязательства. Руководители Honda знают, что спрос на гибридные модели сейчас выше, чем на чистые электромобили. Согласно прогнозам компании, во второй половине десятилетия спрос на электромобили начнёт увеличиваться.

К 2030 году компания собирается выпускать свыше 2 млн электромобилей в год, тогда как на долю электромобилей и моделей на водородных топливных элементах (FCEV) должно приходиться 40% мировых продаж автомобилей. За счёт расширения сетей поставок стоимость закупок аккумуляторов для компании должна уменьшиться более чем на 20%, а производственные затраты в целом на 35%.

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В январе нынешнего года Honda представила на выставке потребительской электроники CES концепты Saloon и Space-Hub. Они входят в состав новой линейки автомобилей Honda 0 Series, которые поступят в продажу в 2026 году. Седан станет флагманом и должен сохранить значительное сходство с концептом. Производитель позиционирует эти автомобили как «тонкие, лёгкие и мудрые».

Тонкость относится к недавно созданному компактному электронному мосту и сверхтонкому аккумуляторному блоку, который наряду с двигателем должен занимать минимум пространства. Автомобили должны быть лёгкими за счёт компактного двигателя, который позволит сократить общий вес автомобиля примерно на 100 кг в сравнении с прежними моделями Honda. Мудрость относится к цифровому пользовательскому интерфейсу с оптимизацией для каждого потребителя. Что именно это означает, пока неизвестно, но можно предположить, что вездесущий искусственный интеллект сыграет здесь немалую роль.

В Honda постараются свести сложность к минимуму и объединить несколько систем в одном электронном блоке управления. Также ведётся работа над совершенствованием технологии автоматического вождения уровня 3. Будет предложено большее количество диапазонов скоростей.

К 2040 году Honda планирует выпускать исключительно электромобили и FCEV.