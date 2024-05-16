iOS получает всё больше эмуляторов старых консолей

Способное эмулировать игры с портативной игровой консоли Sony PSP приложение под названием PPSSPP стало очередным, которое появилось в магазине Apple App Store на платформе iOS. Программа существует около 12 лет, но прежде для её установки необходимо было потрудиться. Теперь Apple смягчила свой подход к эмуляторам для старых игр. Уже были одобрены эмуляторы Game Boy, DS и Playstation 1.

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Новое приложение доступно для скачивания бесплатно, но будет у него и платная версия по цене $5. Платная версия PPSSPP на Android имеет расширенные функциональные возможности, но в первую очередь это поддержка разработчика приложения. Сейчас эмулятор не поддерживает Magic Keyboard для iPad и Retro Achievements, которые будут добавлены в будущих обновлениях.

Другие версии эмулятора обладают поддержкой JIT-компилятора. Он занимается оптимизацией кода для обеспечения более плавной работы на определённой платформе. Правила Apple запрещают такую поддержку. Впрочем, устройства Apple достаточно мощные, чтобы запускать игры под PSP на их максимальной скорости. Скачав эмулятор, PPSSPP пользователи должны самостоятельно искать игры, и при этом желательно не нарушать авторские права.



