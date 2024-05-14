Сообщается, что теперь пользователи могут запустить классические игры вроде Resident Evil или Twisted Metal

Недавно Apple разрешила доступ к приложениям-эмуляторам ретро-игр в AppStore. Это решение было принято после того, как приложение под названием iGBA было удалено из AppStore всего через неделю после его выпуска из-за спама и нарушений авторских прав. Следующим приложением, попытавшим счастья, была Delta, эмулятор, который быстро поднялся на вершину рейтинга бесплатных приложений в AppStore.

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Следующий эмулятор, который будет выпущен, - Gamma, эмулятор для Sony PlayStation. Приложение было разработано ZodTTD, известным разработчиком, который создавал аналогичные программы для iPhone с джейлбрейком с момента появления сторонних приложений.

Gamma совместима как с iPhone, так и с iPad и поддерживает как клавиатуры Bluetooth, так и геймпады. Пользователи могут настраивать элементы управления на своих экранах. Google Drive или Dropbox можно использовать для резервного копирования и сохранения состояний игры. Играть в классические игры PlayStation на ходу с iPhone или iPad - особенно привлекательная перспектива. Такие игры, как Resident Evil, Destruction Derby, Gran Turismo и Twisted Metal, предлагают уникальный игровой опыт, который одновременно захватывает и увлекает. Однако, некоторые ранние пользователи сообщали о проблемах, но считается, что они будут исправлены в ближайшем будущем.