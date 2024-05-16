Внутренние документы компании Dell показали улучшение продолжительности работы ноутбуков на 98%

Microsoft не первый год пытается сделать востребованными ноутбуки на Windows с процессорами на архитектуре Arm, но больших успехов в этом деле пока не добилась. Дальнейшее сотрудничество с выпускающей чипы Qualcomm может оказаться более успешным, если верить утечкам документации компании Dell. Автономность моделей на процессорах последнего поколения должна сделать большой шаг вперёд.

В сети появилось внутреннее слайд-шоу компании Dell и список характеристик ноутбуков на основе процессора Snapdragon X. Они ожидаются в продаже в нынешнем году, выпускать их будут разные производители. Здесь указана автономность ноутбуков, которая распространяется среди сотрудников Dell, а не в рекламных материалах, то есть показатели ближе к реальным.

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Ноутбук на процессоре Qualcomm SC8380XP с экраном формата HD и аккумулятором ёмкостью 55 Вт*ч при потоковой трансляции видео с Netflix смог работать 20,4 часа. Аналогичный ноутбук на процессоре Intel показал результат в 12,63 часа.

Два других теста с разными экранами также подтвердили преимущества ноутбуков на процессорах Qualcomm в плане продолжительности работы по сравнению с процессорами Intel. Разница составляет 68-98%.

Правда, использование архитектуры Arm может привести к проблемам с поддержкой некоторых приложений, зато производитель надеется превзойти по скорости работы последние процессоры Intel и AMD.