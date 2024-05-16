Новые маломощные процессоры серии N250 придут на смену серии N200 линейки Alder Lake-N

Intel готовит к выходу новую линейку процессоров с низким энергопотреблением N250 Twin Lake, готовящимися прийти на смену серии N200 Alder Lake-N. Это чипы, построенные на новейшем технологическом процессе, который Intel использует для своих процессоров серии Core и Xeon, но в них используются только четыре энергоэффективных ядра на базе новейшей микроархитектуры с базовой тактовой частотой 1,2 ГГц. Чипы серии N200 сейчас довольно популярны благодаря использованию в недорогих ноутбуках, тонких клиентах, встроенных системах, киосках и торговых терминалах, NAS и бытовой электронике. Twin Lake является кодовым названием новой серии процессоров. Скорее всего, это монолитные процессорные кристаллы, использующие схему кольцевой шины, и один кластер эффективных ядер, который и составляет вычислительную мощность чипа.

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В то время как линейка процессоров Alder Lake-N имеет эффективные ядра Gracemont, новые чипы Twin Lake, как ожидается, будут оснащены ядрами на архитектуре Skymont. Ожидается, что Intel представит ядра Skymont в своих новых мобильных процессорах серии Core Ultra 200V Lunar Lake-MX. Технически Skymont опережает Gracemont на два поколения, поскольку Intel представила ядра Crestmont в своем нынешнем семействе процессоров Core Ultra 100 линейки Meteor Lake. На данный момент о Skymont известно немного, за исключением того, что от них ожидают увеличение IPC и скорость работы близкой к производительным ядрам компании Intel, использовавшимся в процессорах последних 3-4 поколений, таким как ядра Willow Cove в составе чипов 11-го поколения Tiger Lake с учетом прошлых тенденций, когда ядра Gracemont работали аналогично ядрам Skylake с отключенным HTT.