Технологические компании хотят защитить своих пользователей от слежки посредством Bluetooth

Проблема устройств слежения вроде AirTags заключается в том, что некоторые используют их не по назначению и с не самыми законными целями. Компании Apple и Google заявили, что начинают распространять на Android и iOS новую спецификацию для устройств слежения по Bluetooth. Эта спецификация призвана побороться с противоправным применением подобных трекеров.

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Стандарт носит название Detecting Unwanted Location Trackers (DULT). Он представлен в системе iOS 17.5, а Google поддерживает его на Android от версии 6.0 и выше. Этот стандарт будет отображать на устройствах уведомления «[Предмет] найден движущимся вместе с вами», если будет обнаружено неизвестное отслеживающие устройство Bluetooth.

Пользователи смогут увидеть идентификатор трекера, запустить воспроизведение звука на нём, чтобы найти трекер, получить инструкцию по его отключению. Аппараты iPhone с самого начала умели обнаруживать находящиеся поблизости трекеры AirTags. Apple ещё в 2021 году представила приложение под названием Tracker Detect, которое позволяет обладателям Android-устройств находить AirTags. Google начала предлагать оповещения о нежелательной слежке на Android в прошлом июле.

Производители Bluetooth Tracker вроде Motorola и Pebblebee сообщили, что будущие модели будут совместимы с этим стандартом. Об этом заявила компания Samsung.