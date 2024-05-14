Судья Йвонн Гонсалес Роджерс раскритиковала Apple в судебном деле против Epic Games, что может привести к поражению компании.





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Apple и Epic Games продолжают многолетний судебный спор, в котором Apple может потерпеть поражение. Судья Йвонн Гонсалес Роджерс выразила сомнения в действиях Apple, что играет против компании.

Конфликт начался, когда Apple разрешила пользователям загружать приложения на iPhone из сторонних источников. Epic Games подала жалобу, утверждая, что Apple не соблюдает антимонопольные решения. Судья Роджерс отметила, что Apple продолжает взимать высокие комиссии с разработчиков: 27% с крупных и 12% с малых, что противоречит предыдущим решениям суда.

Судья Роджерс выразила сомнения в честности Apple. Она заявила, что компания стремится сохранить прежнюю бизнес-модель и доходы, не учитывая интересы работников.

Apple утверждает, что из 65 000 человек, которые могли перейти на новые условия, только 38 сделали это. Среди них не было крупных компаний, что вызвало дополнительное недовольство судьи.

Финальное решение по делу еще не принято. Однако комментарии судьи Роджерс указывают на возможное поражение Apple. Суд может потребовать от компании дополнительных изменений для полного соблюдения антимонопольных требований.