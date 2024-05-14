Google готовится анонсировать три модели Pixel 9.

Во вторник стартует конференция разработчиков Google I/O, где должны быть анонсированы смартфоны Google Pixel 9. В преддверии этого события от российского источника поступили сведения относительно этих аппаратов.

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В этом году будут представлены модели Pixel 9, 9 Pro и 9 Pro XL. Последняя из них выглядит как увеличенная версия 9 Pro. Были продемонстрированы изображения всех трёх устройств, а также названы некоторых характеристики. Сведения являются довольно подробными.

Стандартная модель должна обзавестись объёмом оперативной памяти в 12 ГБ, как Pixel 8 Pro. Остальные характеристики здесь следующие:

Конфигурация от 8/128 ГБ.

Экран плоский размером 6,24 дюйма с частотой 120 Гц.

Задние камеры основная и сверхширокоугольная.

Плоские задняя сторона и края.

Кодовое имя Tokay.

Характеристики Pixel 9 Pro:

Базовая конфигурация 16/128 ГБ.

Экран плоский размером 6,34 дюйма с частотой 120 Гц.

Основная камера 50 Мп, сверхширокоугольная и камера-перископ с пятикратным зумом.

Плоские задняя сторона и края.

Кодовое имя Caiman.

Характеристики Pixel 9 Pro XL:

Базовая конфигурация 16/128 ГБ.

Экран плоский размером 6,73 дюйма с частотой 120 Гц.

Основная камера 50 Мп, сверхширокоугольная, камера-перископ с пятикратным зумом.

Плоские задняя сторона и края.

Кодовое имя Komodo.

Все три устройства будут работать на процессоре Google Tensor G4. Точная дата начала продаж не называется, но обычно это происходит в октябре. Стоимость также не была названа.