Покупатели могут рассчитывать на множество функций искусственного интеллекта, которые ранее были доступны только во флагманских Pixel.

Вчера компания Google официально представила Pixel 8a, несмотря на заранее запланированное на этот день мероприятие Apple, посвященное M4 и iPad. Для тех, кому не интересны новые iPad Pro, компания Google предложила предварительный заказ на Pixel 8a по цене 499 долларов – такую же цену, как и в прошлом году за Pixel 7a. Новый телефон получил улучшенный дисплей, более емкую батарею и еще больше функций искусственного интеллекта, чем прошлогодний бюджетный Pixel.

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В настоящее время Google полностью сосредоточена на генеративном искусственном интеллекте, и это очень хорошо видно на примере Pixel 8a. Вы найдете упоминания об искусственном интеллекте на каждой странице продукта, в информационных бюллетенях и рекламных сообщениях в социальных сетях об этом телефоне. Устройство унаследовало функции искусственного интеллекта от флагманских Pixel 8 и 8 Pro, включая Audio Magic Eraser, Best Take, а также возможность локально запускать полноценную модель Gemini Nano прямо на телефоне.

Общий дизайн смартфона был обновлен, чтобы соответствовать более плавным очертаниям Pixel 8. для сравнения, Pixel 7a был довольно угловатым телефоном. OLED-дисплей остался на уровне 6,1 дюйма с тем же разрешением 1080 x 2400 пикселей. Однако частота обновления выросла с 90 Гц до 120 Гц, сравнявшись с Pixel 8 и 8 Pro. Максимальная яркость также значительно увеличилась, достигая 2000 нит – такого же уровня, как у Pixel 8.

Внутри Pixel 8a установлен чип Google Tensor G3 и 8 ГБ оперативной памяти. Это ожидаемое обновление по сравнению с G2, которое, опять же, соответствует более дорогому Pixel 8. Емкость аккумулятора составляет 4492 мАч по сравнению с 4385 мАч в прошлогоднем бюджетном Pixel. Однако пользователь по-прежнему ограничен проводной зарядкой мощностью 18 Вт и беспроводной зарядкой 7,5 Вт. Он имеет ту же основную камеру на 64 МП и сверхширокоугольную на 13 МП, что и прошлогодний телефон, но мастерство обработки изображений Google больше связано с программным обеспечением, чем с аппаратным обеспечением. Pixel 8a, несомненно, превзойдет по качеству съемки более дорогие смартфоны.





Pixel 8a доступен в четырех цветовых вариантах: Obsidian (черный), Porcelain (белый), Bay (синий) и Aloe (зеленый). Последние два выглядят весьма стильно. Черный (Obsidian) и белый (Porcelain) смотрятся более сдержанно и, возможно, покажутся некоторым скучноватыми, впрочем, не все предпочитают броские расцветки для своего телефона. Задняя панель выполнена из пластика, а не из стекла, как у более дорогих моделей Pixel, поэтому она может поцарапаться и помяться, но в случае падения вероятность разбить ее гораздо ниже. Смартфон соответствует степени защиты IP67 от воды и пыли.





Новый телефон Google, разумеется, поставляется с Android 14 – последней версией этой платформы. Есть и еще одно примечательное обновление: Google заявила, что Pixel 8a стал первым бюджетным смартфоном в линейке, получившим расширенную гарантию обновлений от компании. Этот телефон будет получать полную поддержку обновлений ОС и системы безопасности на протяжении целых семи лет. Это означает, что вы сможете пользоваться новейшей и наиболее защищенной версией Android вплоть до 2031 года. Неплохо за $499, если вы сможете бережно обращаться с телефоном, чтобы продлить его работу на столь долгий срок. Скорее всего, вам придется хотя бы раз заменить аккумулятор, чтобы он выдержал семь лет эксплуатации, но это будет гораздо дешевле, чем покупать новый смартфон.

Вы можете сделать предварительный заказ на телефон сейчас за 499 долларов, и он поступит в продажу примерно в середине этого месяца. Google также предлагает кредит в размере 100 долларов при предварительном заказе.