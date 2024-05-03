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На новых планшетах iPad в Европе будет сторонняя загрузка приложений
Евросоюз заставляет Apple раскрыть свою программную экосистему

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Недавно Европейская комиссия приняла решение раcширить действие Закона о цифровых рынках. Он вступает в силу в ноябре нынешнего года и под него подпадают среди прочего планшеты Apple iPad. Apple уже подтвердила, что внесёт в планшеты и систему iPadOS те же изменения, какие она внесла в iOS.

Это означает возможность устанавливать приложения не из магазина Apple App Store, а с сайтов в интернете. Также будут показываться подсказки по установке приложений для популярных сервисов вроде браузеров. Apple пришлось включить механизмы защиты во все доступные на платформе приложения, чтобы контролировать, какие приложения могут работать на её устройствах, а какие нет.

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На iPhone этот метод реализован только в пределах Евросоюза, а за его пределами он отключается спустя определённое время. На iPadOS может быть использоваться этот же подход.

10 июня начнётся конференция разработчиков Apple WWDC 2024. Там ожидается анонс следующих версий операционных систем iOS и iPadOS, после чего будут выпущены публичные бета-версии. В них может появиться поддержка генеративного искусственного интеллекта в предустановленных приложениях. 7 мая ожидается анонс планшетов iPad нового поколения.

#apple #ipad #планшеты
Источник: neowin.net
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