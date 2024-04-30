Новые планшеты Apple будут обладать энергоэкономичными экранами

Через несколько дней компания Apple проведёт мероприятие, где должны быть анонсированы новые планшеты iPad Pro. Сообщается, что эти планшеты будут обладать лучшими из существующих панелями OLED

Анонс запланирован на 7 мая. Планшеты нового поколения получат серьёзные усовершенствования. Сзади у них будет панели из стекла, рамки вокруг экрана могут стать более тонкими. Главное изменение затрагивает экраны. До сих пор панели OLED среди продуктов Apple были только в часах Apple Watch и на аппарат iPhone. Теперь пришла очередь планшетов.

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Display Supply Chain Consultants сообщает, что экраны планшет iPad Pro должны быть лучшими среди всех панелей OLED. Ранее говорилось, что будет поддерживаться LTPO, что должно обеспечить повышенную энергоэффективность. Также будет поддерживаться технология ProMotion с обеспечением частоты обновления 120 Гц.

Более тонкое стекло и использование вертикального дизайна сделает панели тоньше и легче по сравнению с mini-LED. Это позволит увеличить яркость, уменьшить вероятность выгорания и увеличить продолжительность работы устройств.

На днях сообщалось, что планшеты получат процессор последнего поколения Apple M4. Таким образом, модель M3 в планшетах Apple может оказаться пропущенной.

Также компания представит iPad Air в двух размерах.