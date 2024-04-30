Компания использует новые требования Европейского Союза к американскому техногиганту.

Европейская комиссия подтвердила, что к iPadOS будут применяться новые правила, которые аналогичны тем, которые недавно вынудили Apple разрешить неофициальные методы загрузки приложений на iOS. Epic Games приветствовала это решение и пообещала повторно представить Fortnite для планшетов Apple позже в этом году.

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Согласно недавно принятому в Европе Закону о цифровом рынке (DMA), крупные платформы должны обеспечивать определенный уровень взаимодействия, и им больше не разрешается ограничивать пользователей и разработчиков с помощью закрытых экосистем. Apple выполнила закон, разрешив пользователям в странах ЕС использовать платформы распространения приложений, отличные от официального магазина Apple App Store, и загружать приложения напрямую через веб-браузеры. Кроме того, Apple разрешила эмуляторы ретро-игр по всему миру. После принятия решения Apple, скорее всего, внесет те же изменения в приложения для iPad. Европейская комиссия дала компании шесть месяцев на соблюдение DMA, к радости Epic.

Epic Games, разработчик Fortnite, была вовлечена в длительную судебную тяжбу против политики Apple в отношении закрытых платформ, в результате которой игра была запрещена на мобильных платформах. Epic быстро воспользовалась преимуществами новой политики, предоставленной Европейским союзом.

В марте Apple попыталась запретить Epic снова использовать iOS, но быстро изменила курс. Epic планирует повторно представить Fortnite для iOS, и впервые за много лет в нее можно будет играть непосредственно на платформе. Компания подтвердила, что версия для iPad будет выпущена к концу 2024 года.

Эта новость появилась за неделю до того, как Apple, как ожидается, представит новые модели iPad на предстоящей конференции WWDC. Ходят слухи, что компания представит на мероприятии новые модели iPad Pro и iPad Air, которые могут быть оснащены первыми OLED-экранами для iPad и неанонсированными процессорами M4. Говорят, что серия M4 представляет собой шаг Apple в направлении искусственного интеллекта в устройствах. Компания, вероятно, раскроет свои планы по созданию генеративного искусственного интеллекта на WWDC в июне.