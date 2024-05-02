Google отчиталась о защите пользователей на своей мобильной платформе по итогам года

Если у вас есть устройство на Android, то вы являетесь пользователем магазина приложений Google Play. Google старается сделать магазин максимально безопасным и не допустить попадания в него вредоносных программ. Ежегодно компания публикует отчёт, где рассказывает о предпринятых мерах.

В 2023 году Google реализовала множество обновлений безопасности для защиты пользователей и внесла изменения в политику магазина, а также внедрила расширенную проверку на основе алгоритмов машинного обучения. В результате компания смогла не допустить в магазин 2,28 млн нарушающих правила приложений. Было выявлено свыше 333000 аккаунтов злоумышленников, которые занимаются распространением вредоносного программного обеспечения и мошенничеством. Около 200000 других приложений были убраны из магазина или же в них внесли изменения, чтобы они отвечали требованиям к конфиденциальности разрешений.

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Google борется не только с отдельными приложениями, но и предпринимает широкие инициативы в рамках целой отрасли по улучшению практик в сфере безопасности приложений. Партнёрские соглашения с компаниями вроде Microsoft в рамках воссозданного Альянса защиты приложений должен распространить безопасные мобильные приложения повсеместно.

Среди VPN-приложений в магазине Google Play Store теперь указывается, какие подвергались независимому аудиту безопасности членами Альянса. Это должно сделать подобные программы более конфиденциальными.

Ещё Google представила защиту Play Protect для сканирования устройств на Android в режиме реального времени. Это необходимо для поиска вредоносного кода внутри приложений. Таким способом был найдено свыше 5 млн вредоносных программ, которые стремились попасть на Android-устройства не из магазина Google.

В прошлом году Google ввела новые правила касательно приложений генеративного искусственного интеллекта, деструктивной рекламы и расширила защиту конфиденциальности. Новые аккаунты разработчиков проверяются более тщательно, а в приложениях с возможностью создания аккаунтов пользователей должны быть опции для их удаления.

Также ужесточены требования к поддержке более современных API Android. 1,5 млн устаревших приложений убрали из магазина.

Нынешней осенью Google собирается удалять из магазина приложения, которые явно не говорят о том, как обрабатывают пользовательские данные и защищают конфиденциальность.