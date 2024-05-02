Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yamaha Серый
Google сокращает 200 сотрудников и переносит позиции в Индию и Мексику
В рамках глобальной реорганизации, Google планирует сократить 200 сотрудников своего основного подразделения и перенести некоторые рабочие места в Индию и Мексику с целью увеличить операционную эффективность и оптимизировать рабочие процессы.

реклама

Крупнейшая технологическая корпорация Google объявила о сокращении не менее 200 сотрудников своего основного подразделения и переносе некоторых рабочих позиций в Индию и Мексику. Такие меры были приняты в рамках масштабной реорганизации компании, целью которой является увеличение операционной эффективности и оптимизация рабочих процессов.

реклама

Согласно предоставленной информации, Google планирует сократить рабочие места в своем основном подразделении, чтобы сосредоточить усилия на других стратегических направлениях, таких как искусственный интеллект, кибербезопасность и разработка облачных технологий. Компания также рассчитывает на снижение затрат и повышение конкурентоспособности на мировом рынке.

Перенос рабочих мест в Индию и Мексику позволит Google сэкономить на оплате труда, поскольку в этих странах уровень зарплат традиционно ниже, чем в США и Западной Европе. Кроме того, компания получит возможность привлечь квалифицированный персонал из разных стран и регионов, что может способствовать усилению международного сотрудничества и обмена опытом.

Представители Google заявили, что компания сделает все возможное, чтобы обеспечить социальную защиту увольняемых сотрудников и помочь им в поиске новой работы или переобучении. В рамках корпоративной программы поддержки будет оказана финансовая помощь, а также предоставлены консультационные услуги по трудоустройству.

Несмотря на негативную реакцию общественности и опасения о возможном негативном влиянии на занятость в отрасли, эксперты считают, что решение Google может стать стимулом для дальнейшего развития рынка технологических услуг. Возможно, такая реорганизация позволит компании сосредоточиться на инновационных проектах и усилить свои позиции в качестве лидера отрасли.

#google #индия #мексика #оптимизация #сокращение #технологический рынок #операционная эффективность #реорганизация
+
Написать комментарий (0)
Миллиард индийцев проголосует на парламентских выборах
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайский производитель спецтехники XCMG установил рекорд грузоподъемности с помощью крана XCA4000
10
Китайские космонавты вернулись на Землю после рекордной миссии «Шэньчжоу-17»
4
Epic Games подтвердила, что Fortnite вернется на iPad
+
Google увольняет своих сотрудников из команд, работавших над Python, Flutter и Dart
+
Samsung анонсирует умные часы Galaxy Watch 7 с ИИ-сенсором глюкозы
4
В китайском магазине всего за 14 долларов продают процессоры Intel 15-го поколения
3
Huawei представила телевизор Smart Vision 4 SE со встроенной Full HD камерой
+
F-35С поступают с завода с техническими неполадками – в крыле истребителя нашли пластиковый скребок
4
Российские учёные вместе с зарубежными коллегами разработали дешёвые и эффективные солнечные панели
+
Новейший и самый крупный авианосец Китая приступил к ходовым испытаниям
+
Трассировку лучей в AMD RDNA4 называют совершенно новой разработкой, а не доработкой существующей
20
Смартфон Poco F6 появился в Geekbench с возможным процессором Snapdragon 8s Gen 3
+
Японские эксперты опровергли информацию о наличии в смартфоне Huawei Pura 70 более 90% компонентов китайского производства
2
Huawei Pura 70 и Pura 70 Pro с чипом Kirin будут выпущены на мировом рынке
+
Инсайдеры назвали 128 смартфонов Xiaomi, которые в 2024 могут получить новую HyperOS
+
Представлен процессор AmpereOne-3: 256 ядер, 3-нм техпроцесс TSMC, PCIe 6.0 и 12-канальная DDR5
1
Австралия намерена построить первый в мире коммерчески оправданный квантовый компьютер
+
Энтузиаст превратил QLC накопитель в SLC, повысив ресурс в десятки раз
4
В Одессе после прилётов "Искандеров" в склады "Новой почты" прозвучали звуки вторичной детонации
2
С модом DreamPunk, игра Cyberpunk 2077 почти неотличима от реальности
+

Популярные статьи

Почему 12 Гб памяти на видеокарте мало для 4К, много для 1080р и достаточно для разрешения 2К
205
5 причин, по которым я храню важные данные на восьми старых HDD, а не покупаю новый большого объема
33
ТОП-6 жестких дисков для домашнего или игрового ПК — рейтинг 2024 года
14
Три неплохих фильма о гангстерах (субъективный обзор)
+
Как я собирал игровой ПК за 1 000 000 рублей, и почему мне не хватило денег на монитор
55
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
11
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
52
Моё мнение о Dragon’s Dogma 2 (PushSqare)
2
Обзор игры Half-Life 2 - Период полураспада продолжается
7
Моё мнение о Sea of Thieves на PS5 (PushSqare)
1

Сейчас обсуждают

ev_rus
11:59
А то, конечно лучше взять кривую чешскую онлайн побегушку, с 60 фпс в 2к на 4080 говно оптимизацией. Да с русофобией, "русским кораблем", да с нескрываемым направлением средств типа "гуманитарных" от ...
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
Павел Хамлов
11:58
Калькулятор на движке для игр это вообще плохая идея, даже без просмотра исходников.
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
ev_ruso
11:58
у него винтов просто много, видел на крышке 5 или 6 штук снаружи стоит плюс тема кота раскрыта полностью.... а по простому ему заняться нечем, он же в своих статьях дурью занимается, ни одного прикл...
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
Gass
11:57
Можно было просто акк за 100р купить, пройти и не тратить 1000р, хотя я думаю скоро и Денуво уже вырежут, как у Каллисто
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
Сергей Мельников
11:54
Сайдшоу Боб похоже
ИИ создает реалистичный трейлер к «Симпсонам» и другим культовым мультсериалам
ev_ruso
11:54
если он не пиздит то она 300 гигов несколько раз скачивал.... Да он уже не знает какую тему для статей высосать из пальца, он уже по третьему кругу пошел....
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
Блейд
11:54
Согласен, топовая игрушка. Правда я не играл в dead space, возможно поиграю потому что часто сравнивают. Если у тебя full HD и ты ставишь dlss качество, то сильно заметно. Если у тебя 2к и ставишь DLS...
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
ev_ruso
11:52
это все старая дилема как покрывать все ошибки возникающие в программе, ни одной не видел чтобы там было все на все случаи жизни.... А с другой стороны в машине на приборной панели же нет лампочки о ...
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
slikts
11:50
Деньги закончились?! Всего 58,99€ + Final Transmission 14,79€.
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
ev_rus
11:49
Автор актуально попал со статьей ) Вчера только на Конференции поднял сравнение этих классных игр. Прошел полностью Протокол с дополнением (концовки конечно многим не понравились, но на то и жесткий т...
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем