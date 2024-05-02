В рамках глобальной реорганизации, Google планирует сократить 200 сотрудников своего основного подразделения и перенести некоторые рабочие места в Индию и Мексику с целью увеличить операционную эффективность и оптимизировать рабочие процессы.

Крупнейшая технологическая корпорация Google объявила о сокращении не менее 200 сотрудников своего основного подразделения и переносе некоторых рабочих позиций в Индию и Мексику. Такие меры были приняты в рамках масштабной реорганизации компании, целью которой является увеличение операционной эффективности и оптимизация рабочих процессов.

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Согласно предоставленной информации, Google планирует сократить рабочие места в своем основном подразделении, чтобы сосредоточить усилия на других стратегических направлениях, таких как искусственный интеллект, кибербезопасность и разработка облачных технологий. Компания также рассчитывает на снижение затрат и повышение конкурентоспособности на мировом рынке.

Перенос рабочих мест в Индию и Мексику позволит Google сэкономить на оплате труда, поскольку в этих странах уровень зарплат традиционно ниже, чем в США и Западной Европе. Кроме того, компания получит возможность привлечь квалифицированный персонал из разных стран и регионов, что может способствовать усилению международного сотрудничества и обмена опытом.

Представители Google заявили, что компания сделает все возможное, чтобы обеспечить социальную защиту увольняемых сотрудников и помочь им в поиске новой работы или переобучении. В рамках корпоративной программы поддержки будет оказана финансовая помощь, а также предоставлены консультационные услуги по трудоустройству.

Несмотря на негативную реакцию общественности и опасения о возможном негативном влиянии на занятость в отрасли, эксперты считают, что решение Google может стать стимулом для дальнейшего развития рынка технологических услуг. Возможно, такая реорганизация позволит компании сосредоточиться на инновационных проектах и усилить свои позиции в качестве лидера отрасли.