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Zelikman
Уволенные после протестов сотрудники хотят подать в суд на корпорацию Google
По мнению бывших работников Google, расторжение контрактов с ними произошло незаконно.

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  Несколько бывших работников Google, уволенных из компании после протеста против ее договора с правительством Израиля, подали трудовой иск в Соединенных Штатах. Работники считают, что расторжение их контрактов с Google было незаконным.

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  Девять специалистов Google были арестованы в прошлом месяце после того, как они захватили офисы компании в Нью-Йорке и Калифорнии во время восьмичасовой сидячей забастовки в знак протеста против контракта на облачные технологии стоимостью 1,2 миллиарда долларов между Google и правительством Израиля. Они протестовали против контракта Project Nimbus, который, по их утверждению, наносит ущерб правам человека и нарушает международное право.

  Первоначально Google отправила девять сотрудников в административный отпуск, но позже уволила 28 специалистов, которые были связаны с протестами. Компания пригрозила предпринять дальнейшие действия против "крайне деструктивных" протестующих, если это будет необходимо. Google заявила, что их поведение было абсолютно неприемлемым и заставляло других работников чувствовать себя в опасности.

  В трудовом иске, поданном в Национальный совет по трудовым отношениям, работники утверждают, что Google "наказал примерно 50 сотрудников", уволив или временно отстранив их. В одностраничном письме-жалобе работники утверждают, что Google отреагировала на их мирный протест, который не нарушил работу компании, и что компания нарушила их права в соответствии с трудовым законодательством США на участие в коллективных действиях по улучшению условий труда.

  Протестующие утверждают, что контракт Project Nimbus позволит израильскому правительству контролировать палестинцев и изгонять их, поддерживать разработку военных приложений и нарушать международное право. Google опровергает эти обвинения, заявляя, что Nimbus не имеет никакого отношения к конфиденциальным, секретным или военным вопросам, связанным с оружием или разведывательными службами.

#google #израиль #палестина #суд #работа #протест
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