Соглашение между Google и Apple является одной из главных целей текущего антимонопольного иска в США.

Известно, что Google вкладывает огромные средства, чтобы стать поисковой системой по умолчанию в веб-браузере Safari на iOS и macOS. Судебный отчет показывает: в 2022 году интернет-гигант перевел $20 млрд компании Apple. Соглашение должно было храниться в тайне. Об этом пишет Bloomberg 2 мая.

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Информация о сумме, которую один технологический гигант заплатил другому, на самом деле не должна была быть обнародована. Эти цифры теперь доступны в недавно опубликованных судебных документах по слушаниях антимонопольного иска Министерства юстиции США против Google.

В 2021 году Google заплатила $15 млрд за свое монопольное положение поисковика по умолчанию на платформах Apple. По данным Bloomberg, в следующем году на поддержание контракта было потрачено в общей сложности уже $20 млрд.

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Иск был подан потому, что Министерство юстиции считает, что Google использовал свое влияние для монополизации онлайн-поиска. Именно поэтому сделка между Google и Apple является одной из главных целей текущего антимонопольного разбирательства.

Сообщается, что менеджер Apple на суде показал, что «миллиарды» перешли со счета Google на счет Apple. По словам свидетеля, Google даже будет платить Apple 36% своих доходов от онлайн-рекламы, говорится в отчете.



«Договоренность с Apple — самое важное из стандартных соглашений Google», — говорится в документе.

Однако в отчетах двух технологических гигантов нет записей о цифрах (переведенных и полученных). Согласно судебным документам, выплаты Google оказали влияние на финансовое состояние Apple.

Google и Apple представят свои позиции и заключительные аргументы по делу Министерству юстиции на этой неделе. Решение суда ожидается позднее в этом году.