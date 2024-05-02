Honor готовит для китайского рынка аппараты линейки Honor 200

В недалёком будущем в Китае должны быть представлены смартфоны серии Honor 200. Два устройства с модельными номерами ELP-AN00 и ELI-AN00 недавно получили в этой стране сертификат организации 3C. Их дебют ожидается в мае. Очередная утечка сведений рассказала о вероятных процессорах внутри этих устройств.

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Из сертификатов стало известно, что аппараты могут получить поддержку мощности 100 Вт. Ожидается наличие панелей OLED с разрешением 1,5K. Версия Pro может получить две передние камеры в вырезе в форме овала. Основная задняя камера может иметь переменную апертуру и оптическую стабилизацию изображения. Также ожидается наличие телеобъектива.

Другой инсайдер утверждает, что аппарат Honor 200 получит процессор Snapdragon 8s Gen 3, тогда как более мощная версия Pro будет работать на чипе Snapdragon 8 Gen 3. Представленные в ноябре прошлого года модели Honor 100 и 100 Pro обладают процессорами Snapdragon 7 Gen 3 и 8 Gen 2 соответственно. Источник утверждает, что дизайн задних камер значительно изменится.