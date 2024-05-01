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Zerox852
Honor выпускает среднебюджетный смартфон 200 Lite с процессором MediaTek Dimensity 6080
Honor выпускает смартфон 200 Lite с хорошими характеристиками по приемлемой цене.

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Honor выпустила в Европе свой смартфон Honor 200 Lite, который попадает в категорию среднего класса. За цену 329,90 евро (33 000 рублей) доступна модель с памятью 8/256 ГБ.

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Honor 200 Lite оснащен большим 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080 x 2412 пикселей. AMOLED-дисплеи известны своим глубоким черным цветом, отличными углами обзора и насыщенными цветами, что делает Honor 200 Lite отличным решением для просмотра контента и игр.

Honor 200 Lite оснащается чипсетом MediaTek Dimensity 6080. Dimensity 6080 — это восьмиядерный процессор среднего класса, который способен справиться с большинством повседневных задач.

Пользователи могут без проблем запускать приложения социальных сетей, просматривать веб-страницы и запускать одновременно несколько приложений. Геймеры также могут обнаружить, что производительности достаточно для казуальных игр, хотя в особо требовательных играх частота кадров может снижаться.

Из коробки телефон поставляется с Magic OS 8.0 на базе Android 14. ОС включает в себя такие функции, как оптимизированные приложения Honor с искусственным интеллектом, Magic Portal и Magic Capsule.

В настоящее время неясно, как быстро телефон будет получать будущие обновления Android. Это важный фактор для долгосрочной безопасности и функциональности программного обеспечения.

Honor 200 Lite оснащён двойной задней камерой, состоящей из основного датчика на 108 МП, сверхширокоугольного на 5 МП и макросенсора на 2 МП. От макросенсора на 2 МП не следует ожидать хороших результатов. Фронтальная камера представляет собой сенсор на 50 МП, который подойдёт для высококачественных селфи и видеозвонков.

Телефон питается от аккумулятора ёмкостью 4500 мАч который поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью до 35 Вт.

Телефон оснащён всеми основными функциями подключения, такими как Wi-Fi, Bluetooth, GPS и порт USB Type-C для зарядки и передачи данных. Он также имеет датчик отпечатков пальцев встроенный в кнопку включения.

Honor 200 Lite доступен в трёх цветовых вариантах: звёздный синий, голубой и чёрный.

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