WhatsApp предлагает новый метод авторизации

Разработчики популярного мессенджера WhatsApp сообщили, что теперь в приложении на платформе iOS внедряется новый метод авторизации. Избавляясь от необходимости вводить пароль, можно будет задействовать ключи доступа при помощи лицевого распознавания или отпечатка пальцев.

Ключи доступа считаются более безопасным методом защиты по сравнению с классическими паролями. Они генерируются в каждом аккаунте на каждом устройстве пользователя и лучше защищены от фишинга, поскольку не нужно хранить и вводить пароли. Ключи доступа на основе метода FIDO Authentication защищены от дистанционных атак. Такие ключи доступа могут автоматически синхронизироваться между разными устройствами пользователей через облако.

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WhatsApp является не единственным приложением с поддержкой ключей доступа. Многие приложения Google и Amazon также переходят на данный метод защиты. Год назад версия WhatsApp для Android получила поддержку ключей доступа. Переход на них может быть связан с правилами Закона о цифровых рынках.

На распространение ключей доступа на WhatsApp на iOS уйдёт некоторое время. Затем их можно будет найти в разделе Настройки > Учётная запись > Ключи доступа.