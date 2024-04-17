Мессенджер WhatsApp получает очередное обновление

Мессенджер WhatsApp является одним из самых популярных приложений подобного рода в мире. Многие пользуются им для каждодневного общения по работе и в личной жизни. Разработчики регулярно расширяют функциональные возможности своего приложения. На этот раз они дают возможность узнать, что собеседники недавно были онлайн.

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В бета-версиях WhatsApp появилось несколько функций для поддержания активных диалогов. В частности, мессенджер может начать предлагать контакты для общения. Под списком чатов будут появляться контакты из адресной книги мобильного устройства пользователя, чтобы с ними можно было начать общение.

Также будет отображаться список последних контактов, с которым взаимодействовал пользователь. Этот список зависит от настроек конфиденциальности, разрешает пользователь показывать время своего последнего визита или нет. Подобные опции имеются и в других мессенджерах, вроде Telegram. Также WhatsApp может начать выдавать уведомления о том, что к приложению присоединился новый пользователь из списка контактов.