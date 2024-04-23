WhatsApp упростит обмен файлами между пользователями

Создатели популярного мессенджера WhatsApp работают над очередным обновлением. Среди его возможностей будет обмен файлами через локальную сеть и создание заметок для пользователей из списка контактов.

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Скриншоты экрана установки приложения показывают, что в процессе запрашиваются разрешения для активации передачи файлов через локальную сеть. Скриншоты сделаны в бета-версии WhatsApp 2.24.9.22 на Android. Через локальную сеть можно будет передавать изображения, видео, документы и файлы других типов пользователям WhatsApp поблизости, без подключения через Wi-Fi и сотовую связь.

Для передачи файлов сначала нужно обнаружить устройство собеседника. Разрешения в любой момент можно будет отозвать. Передаваемые файлы зашифрованы, а номера телефонов в процессе передачи скрыты.

Ещё WhatsApp тестирует возможность добавлять заметки к контактам. В бета-версии приложения под номером 2.24.9.17 можно будет добавлять описание в списке контактов. Их сможет видеть сам автор, но не контакт. Такая возможность будет не только в приложении, но и в веб-версии WhatsApp.

Поскольку эти возможности сейчас находятся на этапе бета-тестирования, сроки их появления в финальном варианте мессенджера неизвестны.