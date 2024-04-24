Плёнка Hyundai блокирует тепло снаружи и удерживает внутри

Автопроизводитель Hyundai анонсировал плёнку Nano Cooling Film, которая может защитить от жары снаружи и сохранить тепло внутри автомобиля. Делает она это, не нарушая правил тренировки стёкол и не ухудшая видимость. Плёнка создана на основе наноструктуры и сейчас проходит испытания, после чего может поступить в продажу.

реклама

В частности, сейчас она тестируется в Пакистане, где температуры одни из самых высоких в мире. Выдержать эти температуры плёнке помогает трёхслойный состав.

Производитель утверждает, что плёнка снижает температуру в районе головы на 51,7° лучше по сравнению с обычной плёнкой и на 54° лучше, чем вообще без плёнки.

На заднюю сторону этой плёнки можно нанести обычную тонировку, в результате чего температура в салоне станет ещё ниже. Заодно будет снижено энергопотребление кондиционеров, что для электромобилей особенно актуально. Остаётся узнать, по какой цене данная плёнка будет предлагаться автовладельцам.