Суммарно завод понес убытков на 16,6 миллиарда рублей за год.

Созданный Hyundai в Санкт-Петербурге завод показал значительные убытки: по итогам 2023 года они составили 16,6 миллиарда рублей. Соответствующая отчетность была опубликована компанией «Автозавод АГР», в собственности которой в настоящий момент и находится предприятие.

Об этом сообщает «Деловой Петербург», добавляя, что убытки оказались меньше, чем за год до этого — и это несмотря на то, что на протяжении всего прошлого года завод простаивал.

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Еще в начале 2022 года сборку автомобилей на заводе остановили. По данным «Делового Петербурга», ее все же возобновляли на непродолжительное время, причем несколько раз, и тем не менее, итоги 2022 года оказались неутешительными, поскольку убыток составил 18,8 миллиарда рублей. В 2023 году удалось сократить потери — согласно мнению аналитиков, такого результата удалось добиться благодаря резкому сокращению расходов в сочетании с простоем предприятия. Эти два фактора сыграли на снижение убытков.

В конце января группой AGR было официально перезапущено производство автомобилей, которое функционировало на этом заводе. В настоящий момент там выпускаются четыре модели, все под маркой Solaris. До этого они продавались в РФ под марками Hyundai и Kia. В первом квартале на заводе собрали больше трех тысяч автомобилей, но руководство компании обещает на этом не останавливаться и планирует наращивать объемы.

В конце марта отчетность была обнародована еще одним автомобильным заводом в Петербурге. Ранее там собирали автомобили Nissan, а теперь он называется «Автозавод Санкт-Петербург». На нем ведется подготовка к выпуску в продажу кроссоверов Xcite X-cross 7 (автомобилистам он известен как бывший Chery Tiggo 7 Pro). Но в 2023 году эта фабрика также понесла существенные убытки, их размер составил 13,7 миллиарда рублей.