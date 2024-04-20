Рынок ценных бумаг США показал самый значительный спад с октября 2022 года

В пятницу стоимость акций компании Nvidia уменьшилась на 10%. Это случилось по причине крупнейшего падения фондовых рынков США с октября 2022 года. На следующей неделе крупные технологические компании собираются оглашать финансовые результаты. В их число войдут Microsoft, Alphabet и Meta*. Nvidia опубликует свои результаты в конце мая. В связи с этим инвесторы стараются избавиться от рискованных активов.

Результаты могут оказаться неплохими, но сравнивать их будут с показателями предыдущего квартала. В последнем квартале 2023 года прибыль на акцию у Nvidia, Meta, Microsoft, Amazon, Alphabet и Apple достигла значения в 68,2%. По итогам первого квартала нынешнего года этот показатель может сократиться до 42,1%.

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Для самой Nvidia это падение оказалось самым значительным с марта 2020 года. Рыночная капитализация компании за день уменьшилась на $200 млрд.

Акции компании Netflix подешевели на 9% после заявления о прекращении регулярной публикации статистики количества своих подписчиков. Технологический индекс Nasdaq Composite потерял 2,1%.

Работающие в сфере искусственного интеллекта компании тоже под ударом. AMD, Micron Technology и Meta подешевели на 5,4%, 4,6% и 4,1% соответственно. Занимающаяся серверным оборудованием Super Micro Computer потеряла сразу 23% стоимости акций.





* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»