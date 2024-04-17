Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Китай опробовал дешевые чипы NVIDIA Jetson TX2i для управления гиперзвуковым оружием
Китайские ученые опубликовали руководство по внедрению дешевого и легкодоступного чип-модуля искусственного интеллекта (ИИ) NVIDIA Jetson TX2i для повышения характеристик гиперзвуковых транспортных средств.

реклама

Команда китайских ученых опубликовала пошаговое руководство по внедрению дешевого и легкодоступного чип-модуля искусственного интеллекта (ИИ) для повышения характеристик гиперзвуковых транспортных средств. Было показано, что относительная дешевизна выбранного чипа NVIDIA Jetson TX2i значительно улучшает управление воздушно-реактивным двигателем, дальностью и стабильностью полета, делает его полезным для тех, кто создает гиперзвуковые транспортные средства. В данном случае команда использовала чип на воздушно-реактивном транспортном средстве, способном развивать скорость полета более 7 махов.

Пекинский научно-исследовательский институт энергетического машиностроения и исследовательская группа Даляньского технологического университета опубликовали свои выводы в статье 13 марта в китайском академическом журнале Propulsion Technology. Команда исследователей обнаружила, что скорость отклика модуля идеально подходит для оптимизации системы подачи топлива в режиме реального времени, диагностики неисправностей и отказоустойчивого управления воздушно-реактивными двигателями.

реклама

Команда установила, что максимальная производительность модуля с одинарной точностью составляет около 1,26 терафлоп (TFLOPS). Это всего лишь около 2 % от возможностей самого мощного ИИ-чипа компании  H100 (терафлопс - это показатель производительности графического процессора, и он часто имеет решающее значение при сравнении видеокарт). Чтобы оценить производительность этого чипа в TFLOPS, достаточно указать, что процессор Xbox Series X способен выдавать около 12 TFLOPS. Однако H100 стоит дорого, его стоимость составляет десятки тысяч долларов США. С другой стороны, чип  Jetson TX2i относительно дешевле, и его можно приобрести за несколько сотен долларов. Кроме того, экспортный контроль США не ограничивает его, поэтому его можно купить онлайн.

China uses cheap AI chips to control hypersonic weapons, boosting range

По словам команды китайских исследователей, возглавляемой профессором Сунь Симином, модуль Jetson TX2i в системе управления воздушно-реактивным двигателем увеличил дальность полета и устойчивость гиперзвуковых летательных аппаратов при одновременном снижении затрат на исследования и разработку.

 “Высокопроизводительные видеокарты обладают превосходными вычислительными возможностями, но требуют вспомогательного оборудования, такого как хостинговая платформа, блок питания и радиатор”, - пояснили исследователи профессора Сунь. “У них есть такие недостатки, как высокое энергопотребление, большой вес и габариты, которые не соответствуют требованиям, предъявляемым к легким и малогабаритным встраиваемым контроллерам в аэрокосмической отрасли”, - написали исследователи профессора Сунь в своей статье для журнала Propulsion Technology. В указанной статье приводится подробное руководство с формулами и рассматриваются потенциальные инженерные проблемы, такие как ограничение размера сетки моделирования, управление памятью, оптимизация кода и конкретные схемы команд компиляции. В статье также говорится: “Чтобы применить чип искусственного интеллекта к гиперзвуковым транспортным средствам, необходима дальнейшая работа по моделированию входного отверстия, коррекции ударной волны и моделированию данных”.

Как пишет  South China Morning Post (SCMP), неясно, почему исследователи выбрали чип Nvidia для своего эксперимента. Однако SCMP отмечает, что Китай вряд ли будет использовать этот чип для усиления своих гиперзвуковых транспортных средств в будущем, так как Китай располагает доступными поставками более качественных чипов отечественного производства. Однако в статье показано, что недорогой чип искусственного интеллекта может быть использован для создания гиперзвукового оружия, независимо от его происхождения.

#китай #инновации #nvidia jetson tx2i #чип гиперзвукового оружия
+
Написать комментарий (0)
Первая в мире камера видеонаблюдения, работающая со слезоточивым газом
Новый союзник Китая в Тихоокеанском регионе идет на выборы
The War Zone проанализировала возможности авиакрыла китайского авианосца Fujian
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Волновахском направлении поражена одна из самых современных модификаций САУ CAESAR 8х8
1
Google окончательно заблокировала ReVanced на смартфонах и предлагает переходить на YouTube Premium
76
Разработчики украинского дрона RAM X пообещали, что он поражает бронетехнику на дистанции до 100 км
4
В Белом доме попросили Зеленского не сравнивать Украину с Израилем
2
Новые iPhone 16 от Apple: известны дата презентации и особенности
+
Strana.ua: Обновленный дрон ВСУ Sea Baby может проплыть 1000 км и вооружиться пушечной турелью
+
Фанаты составили карту GTA 6, она будет в 2,5 раза больше, чем в GTA V
3
Maestro от Amazon Music позволяет слушателям создавать плейлисты с ИИ
+
Смартфоны Xiaomi Mi 10 начали получать обновление HyperOS
2
Смартфоны Xiaomi Mi 11 начали получать обновление HyperOS
1
Владельцы плат GIGABYTE Intel Z790 сообщают о зависании BIOS после его обновления на новейшую версию
2
Новое исследование Ookla показывает преимущество Samsung Galaxy S24 над iPhone 15 в скорости 5G
2
Был замечен ещё один российский танк с "царь-мангалом", на этот раз Т-80БВ
+
Tesla в организации производства электромобилей в Индии хотела бы рассчитывать на местных поставщиков
+
Совфед намерен восстановить производство лифтов в России
4
Новый метод зарядки пульсирующим током может удвоить срок службы батареи смартфона
5
Politico: Великобритания вряд ли сможет конфисковать российские активы
1
АвтоВАЗ опубликовал новые прайс-листы на обновленную Lada Vesta
+
Правительство РФ одобрило расширение полномочий сотрудников органов принудительного исполнения
+
Китай добился успеха в создании сверхтихой силовой установки для подводных лодок
+

Популярные статьи

7 причин, по которым я больше не буду экономить на материнской плате для игрового ПК
63
В США заявили, что их самолёт-разведчик SR-71 за 25 лет службы уклонился от 4000 зенитных ракет
7
История деградации игровой серии Far Cry
19
Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
72
5 причин, по которым я перестал покупать комплектующие ПК на Авито, а беру только новые с гарантией
25
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
374
ТОП-7 причин любить, ценить и уважать компанию AMD
126
Microsoft планомерно стирает в порошок Xbox series X/S
6
Фрактальная геометрия в биологии: новое направление исследований на стыке математики, физики и химии
1
Список рекомендаций от Chimbal для новых и неопытных игроков Genshin Impact
11

Сейчас обсуждают

lion77815
21:37
Тоже когда-то еще на ам3 перестарался, взял сначала 2*4, потом еще пришлось +2*8 - гта всех наё. В итоге 2*4 вынул, чтоб 2*8 на 1900 работали. Знал бы, сразу взял (но дорого) те 16. Которых до сих по...
Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
Влад Иванов
21:37
При упоре в видеокарту даже целерон может сравняться с современными процами в каком нибудь 8К качестве с 9 ФПС 🤣🤣🤣
AMD Ryzen 7 7800X3D продается в 13 раз лучше Intel Core i7-14700K
Pandas
21:23
Он сделал тест на своем железе, вопросов 0. Но он сравнивает, во первых, разогнанную карту со стоковыми, во вторых сравнивает с тестами растянутыми во времени, где могли меняться как версии игр так и ...
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
nonses84
21:22
Худи там с 14 дюймами смотреть? Уже проще планшет взять, олени
В сеть попали изображения ноутбука Lenovo Yoga Slim 7 14 с процессором Snapdragon X
TM1
21:15
А это чья гипотеза? Можно ссылку?
Уран и Нептун могут содержать большое количество метана
Ашот Карабас
21:12
Если подхватит тоже будет хвастаться, типа капает прикольно.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
nonses84
21:07
В Яндекс браузере эта функция уже давненько, походу отстают передовики, да и перевода видео у них по-моему тоже нет
Chrome Canary для Android получит обновление с синхронизацией групп вкладок
Alexander Drakin
21:02
Персам верить, себе не доверять!
Иранские гиперзвуковые ракеты «Фаттах 2» поразили все цели при ударах по Израилю
nonses84
20:57
Что за бред, у меня 14 ксиаоми, и у него со старта была эта версия камеры 🤦
Приложение камеры для смартфонов Xiaomi с HyperOS было обновлено
Red Red
20:54
Ещё раз здесь нереальный человек сделал тест на виртуальном железе поэтому не считается?
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом, Часть 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем