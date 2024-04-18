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Amogus54
Evercore ISI: Акции Nvidia могут вырасти на 81%, если инвесторы осознают полный потенциал компании
По данным Evercore, акции Nvidia могут взлететь на 81%, если инвесторы поймут, что это больше, чем просто компания по производству чипов.

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Согласно сообщению Evercore на этой неделе, акции Nvidia по-прежнему имеют большой потенциал роста даже после того, как за последний год они выросли более чем на 200%.

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Компания оценила Nvidia на уровне «лучше рынка» с целевой ценой в $1160, что представляет собой потенциал роста на 36% по сравнению с текущими уровнями. Evercore заявила, что акции Nvidia могут вырасти до $1540 в следующем году, что на 81% выше текущего уровня. 

Такая высокая целевая цена обусловлена идеей о том, что Nvidia — это нечто большее, чем просто компания по производству чипов, но большинство инвесторов по-прежнему видят в ней только это.

«Мы считаем, что инвесторы недооценивают: 1) важность экосистемы чипов + оборудования + программного обеспечения, которую создала Nvidia, 2) что компьютерная эра длится 15-20 лет и в ней, как правило, доминирует одна вертикально интегрированная компания», — сказал Марк Липасис из Evercore.

Ключевой тезис, лежащий в основе оптимистичного прогноза Липасиса, заключается в том, что Nvidia представляет собой экосистему искусственного интеллекта и является явным лидером в новой вычислительной технике, которая будет способствовать повышению эффективности в ближайшие годы.

«Эта «экосистемная игра» обычно захватывает 80% стоимости, созданной в соответствующую компьютерную эпоху, в то время как другие конкурируют за остальные 20%», — сказал Липасис. 

Липасис ожидает, что к 2030 году Nvidia захватит 80% рынка параллельной обработки данных, стоимость которого может превысить 350 миллиардов долларов. При таком сценарии прибыль Nvidia к концу десятилетия составит $69 на акцию по сравнению с прибылью компании на акцию в $11,93 в прошлом году. 

«Мы считаем, что тектонический сдвиг в нынешнюю эпоху параллельных вычислений/IoT-вычислений начался 5–8 лет назад, и что Nvidia является доминирующей в параллельной обработке данных, которая находится только на начальных этапах получения огромной прибыли от своих технологий и инвесторов», — сказал Липасис.  

Evercore Inc. — глобальная независимая инвестиционно-банковская консультативная фирма. С момента своего основания фирма консультировала по сделкам слияний, поглощений и реструктуризации на сумму более 4,7 триллиона долларов. Evercore широко считается одной из самых престижных и элитных инвестиционно-банковских консалтинговых фирм.

#nvidia #аналитика #акции #инвестиции #акции nvidia
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