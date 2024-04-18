Новые игроки рынка графических решений для рабочих станций от NVIDIA - компактные, энергоэффективные и производительные RTX A400 и RTX A1000.

© Nvidia

Компания NVIDIA представила два новых графических процессора для начального уровня рабочих станций - RTX A400 и RTX A1000. Оба решения обладают однослотовым дизайном, что делает их подходящими для небольших и тихих настольных компьютеров.



RTX A1000 оснащен 2304 ядрами CUDA, 72 тензорными ядрами и 18 RT-ядрами для трассировки лучей. Он способен обеспечивать производительность FP32 до 6,74 ТФЛОПС и располагает 8 ГБ памяти GDDR6 с пропускной способностью 192 Гбит/с.

реклама

© AnandTech



Младшая модель RTX A400 имеет 768 ядер CUDA, 24 тензорных ядра и 6 RT-ядер. Её производительность FP32 достигает 2,7 ТФЛОПС, а объем памяти GDDR6 составляет 4 ГБ с пропускной способностью 96 ГБ/с.



Обе новинки оснащены технологиями ускорения повседневных рабочих процессов, включая трассировку лучей в реальном времени, ускорение AI-инструментов и приложений, а также поддержку кодирования и декодирования видео высокого разрешения.



Графические процессоры NVIDIA RTX A400 и A1000 предназначены для удовлетворения базовых профессиональных потребностей в сферах графического дизайна, 3D-моделирования, редактирования видео и анализа данных.