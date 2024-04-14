Apple готовит чип на техпроцессе 2 нм

Представленный прошлой осенью iPhone 15 Pro стал первым смартфоном с системой на чипе на техпроцессе 3 нм. Выходящий в 2025 году iPhone 17 Pro должен сделать шаг вперёд и работать на чипе, производимом на техпроцессе 2 нм.

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В этом году iPhone 16 Pro может получить чип A18 Pro, который будет выпускаться на улучшенном техпроцессе 3 нм. Чип следующего поколения A19 Pro должен оказаться более продвинутым, входя в состав iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Издание DigiTimes утверждает, что новый процессор будет производиться компанией TSMC на техпроцессе N2. Производство должно стартовать во второй половине 2025 года, чтобы успеть к осеннему релизу iPhone 17 Pro.

Переход на более тонкий техпроцесс принесёт снижение энергопотребления и повышение производительности за счёт возможности уместить в чипе больше транзисторов. Их количество должно увеличиться на 15%. Это не помешает сократить потребление на 30% и увеличить скорость работы на 15%.

Что касается двух обычных моделей iPhone 17, скорее всего они получат чип A18 Pro на техпроцессе 3 нм, чтобы между старшими и младшими моделями была разница. Также на новом техпроцессе могут быть выпущены следующие чипы для планшетов iPad и ноутбуков Macbook.